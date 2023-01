Треньорът на Ал Насър: Роналдо е един от най-добрите играчи в историята на футбола

Наставникът на саудитския Ал Насър - Руди Гарсия, коментира дебюта на португалската суперзвезда Кристиано Роналдо за клуба. Нападателят игра за първи път за новия си отбор при победата срещу Ал-Етифак в мач от 14-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия.

„Той е един от най-добрите играчи в историята на футбола, така че е много важно за нас да направим всичко възможно, за да го въведем в най-добрата форма. Искам той да се наслади на играта и тази вечер той беше щастлив да играе с новия си отбор за първи път“, заяви Гарсия след двубоя, цитиран от The Sun Daily.

Роналдо излезе с капитанската лента и игра през целия мач. Португалският нападател обаче не успя да се разпише, а победното попадение реализира бразилският полузащитник Андерсон Талиска в 31-ата минута.

I only asked one thing to my players, “take back our first place”

Done ✅

Thanks for the support. pic.twitter.com/88O2CUMeTi