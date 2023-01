Нови проблеми застигнаха Новак Джокович в Мелбърн. В последните часове се появи любопитно видео на сръбската звезда от мача му от втория кръг на Australian Open срещу Енцо Куако, който той спечели с 3:1 сета.

На видеото разпространено в социалните мрежи се вижда как Джокович получава бутилка с мистериозна бележка, залепена върху нея. Това се случи по време на втория сет, когато сърбинът поиска медицинско прекъсване заради проблеми с дясното си бедро.

След като получи бутилката от трибуните, Джокович внимателно прочете бележката.

🔔 | Novak Djokovic in hot water after being passed 'secret note' by his coaches during Australian Open https://t.co/lJnhoGB0Yr

Според мнозина специалисти, Джокович и екипът му са нарушили правилата, касаещи раздела за получаване на наставления. Според тях, играчите могат да получават наставления от своя щаб само в случаите, когато те са от една и съща страна на корта.

В крайна сметка Джокович се справи с Куако и се класира за третия кръг, където срещна българската звезда Григор Димитров. За жалост, родният тенисист не успя да се противопостави на бившия номер 1 в света и загуби с 0:3 сета.

Това е трети подобен случай за Джокович в последните шест месеца. При загубата на Джокович от Руне на мастърса в Париж през ноември, един от треньорите на сърбина забърка мистериозна напитка на трибуните, преди да я подаде на едно от момчетата подаващи топките на корта, за да я предаде на Джокович.

“Novak Djokovic caught in 'secret note' controversy at Australian Open”



Omg this is non story given it’s no longer illegal for players to receive coaching during a match! 🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ https://t.co/D9d4Y9QtNN