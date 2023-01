Новак Джокович изригна: Единствено моите контузии биват поставени под съмнение

Новак Джокович играе на Аустрелиън Оупън с контузия в лявото бедро, но мнозина смятат, че той се преструва заради силната игра на сърбина срещу Григор Димитров и Алекс де Минор. Страхотното му представяне породи множество спекулации, като дори самият Де Минор се усъмни в истинността на травмата на Ноле. Това разгневи не на шега Джокович, който избухна на пресконференцията си след последния мач.

"Единствено моите контузии биват поставени под съмнение. Когато някой друг играч има травма, той е възприеман като жертва, но когато стане въпрос за мен, винаги се твърди, че симулирам. Това е много интересно... Не смятам, че трябва да доказвам нещо на някого. Разполагам с ядрено-магнитен резонанс, ултразвук и всичко останало както от изследванията преди две години, така и от тези сега. Дали ще го публикувам в моя документален филм, или в социалните мрежи, зависи изцяло от мен. Може би ще го направя, може би не.

По никакъв начин не се интересувам от това какво смятат хората и какво говорят по мой адрес. Интересно е как нещата, отнасящи се за мен, се различават значително от тези по адрес на други състезатели, които са били в изключително сходна на моята ситуация. Вече свикнах, и това ме мотивира допълнително", заяви Джокович.

