Уестън МакКени също застана на изхода в Ювентус

Ювентус съвсем скоро може да е изправен и пред кадрова криза, след като се появиха първите по-сериозни слухове за напускащи играчи. Руди Галети съобщи днес, че един от желаещите трансфер е Уестън МакКени.

Американецът може и да се радва на сериозно доверие от Масимилиано Алегри, но административното наказание от 15 точки в Серия А в следствие на финансовите машинации в клуба може да принудят „старата госпожа“ да се раздели с част от титулярите си.

Галети твърди, че английският Лийдс Юнайтед е готов да плати €25 млн. за МакКени, като сделката може да се осъществи още в рамките на оставащата седмица от трансферния прозорец.

