Манчестър Юнайтед обезсмисли реванша с Нотингам Форест за купата

Манчестър Юнайтед на практика обезсмисли реванша срещу Нотингам Форест за Купата на лигата, тъй като спечели с 0:3 гостуването си на „Сити Граунд“ в първата среща от полуфиналите в турнира.

Маркъс Рашфорд откри резултата още в 6', а в края на първото полувреме Волт Вегхорст откри головата си сметка за клуба.

В предпоследната минута от редовното време на срещата пък Бруно Фернандеш оформи крайния резултат, за да измие спомена за феновете на тима му от поражението срещу Арсенал през изминалия уикенд.

По-рано гол на Сам Стъридж бе отменен заради засада, иначе домакините щяха да изравнят за 1:1, а мачът така можеше да се развие в съвсем различна посока.

