Бащата на Новак Джокович пак се забърка в скандал: Позира с руския флаг и лика на Путин (ВИДЕО)

Бащата на Новак Джокович - Сърджан - отново се забърка в скандал, този път в Австралия. Той беше заснет как позира с фенове, държащи руския флаг, а един от тях е облечен с фланелка със “Z”.

Възможно е Сърджан Джокович да се е заснел точно с четиримата души, които по-рано през турнира бяха разпитани от полицията на щата Виктория, защото по време на мач вдигаха флаг с лика на Владимир Путин.

Видеото със Сърджан Джокович е публикувано в канал, наречен Aussie Cossack (австралийски казак), който е притежание на подкрепящия режима на Путин създател на съдържание в YouTube Симеон Бойков.

Според английската медия inews.co.uk самият Бойков е бил в Сидни по време на заснемането на клипчето и просто го е качил в канала си, но преди това е обяснил на въпросната група хора как да заобиколят правилата и да внесат флаговете в “Мелбърн парк”.

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.



Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.



The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.



Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6 pic.twitter.com/qnOx3MGYqB