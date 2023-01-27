Спортът по ТВ в петък (27 януари)

05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, полуфинал Евроспорт 1

09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

10.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, полуфинал Евроспорт 1

11.25 Биатлон, европейско първенство БНТ 3

12.50 Ски бягане: Световна купа в Ла Руси, 10 км, жени Евроспорт 2

13.45 Ски скокове: Световна купа в Бад Митендорф, мъже Евроспорт 1

14.00 ЦСКА - "Астана" ТВ1

15.00 Биатлон, европейско първенство БНТ 3

15.05 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, 5 км, жени Евроспорт 2

15.35 Ски бягане: Световна купа в Ла Руси, 10 км, мъже Евроспорт 1

16.00 Колоездене: "Челъндж Майорка", мъже Евроспорт 2

17.00 Снукър: Shoot Out, втори кръг Евроспорт 1

18.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Еспоо, волна програма, мъже Евроспорт 2

18.50 Формула "Е": Световен шампионат, Дирия Евроспорт 1

19.30 „Болоня“ – „Специя“ МАХ Спорт 3

19.30 „Карлсруе“ – „Падерборн“ Диема спорт 3

19.30 „Фортуна“ – „Магдебург“ Нова спорт

20.00 Баскетбол, „Цървена звезда“ – „Партизан“ МАХ Спорт 2

20.00 Сноуборд, Световна купа, паралелен слалом БНТ 3

20.45 Снукър: Shoot Out, втори кръг Евроспорт 1

21.00 Баскетбол, „Олимпиакос“ – „Макаби“ (ТА) МАХ Спорт 1

21.30 „Лайпциг“ – „Щутгарт“ Диема спорт 3

21.45 „Лече“ – „Салернитана“ МАХ Спорт 3

22.00 „Алмерия“ – „Еспаньол“ МАХ Спорт 4

22.00 „Лориен“ – „Рен“ Диема спорт

22.00 Мач от Купата на Англия Диема спорт 2

22.00 Голф: PGA тур, "Фармърс иншурънс оупън", трети ден Евроспорт 2

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