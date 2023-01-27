05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, полуфинал Евроспорт 1
09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
10.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, полуфинал Евроспорт 1
11.25 Биатлон, европейско първенство БНТ 3
12.50 Ски бягане: Световна купа в Ла Руси, 10 км, жени Евроспорт 2
13.45 Ски скокове: Световна купа в Бад Митендорф, мъже Евроспорт 1
14.00 ЦСКА - "Астана" ТВ1
15.00 Биатлон, европейско първенство БНТ 3
15.05 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, 5 км, жени Евроспорт 2
15.35 Ски бягане: Световна купа в Ла Руси, 10 км, мъже Евроспорт 1
16.00 Колоездене: "Челъндж Майорка", мъже Евроспорт 2
17.00 Снукър: Shoot Out, втори кръг Евроспорт 1
18.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Еспоо, волна програма, мъже Евроспорт 2
18.50 Формула "Е": Световен шампионат, Дирия Евроспорт 1
19.30 „Болоня“ – „Специя“ МАХ Спорт 3
19.30 „Карлсруе“ – „Падерборн“ Диема спорт 3
19.30 „Фортуна“ – „Магдебург“ Нова спорт
20.00 Баскетбол, „Цървена звезда“ – „Партизан“ МАХ Спорт 2
20.00 Сноуборд, Световна купа, паралелен слалом БНТ 3
20.45 Снукър: Shoot Out, втори кръг Евроспорт 1
21.00 Баскетбол, „Олимпиакос“ – „Макаби“ (ТА) МАХ Спорт 1
21.30 „Лайпциг“ – „Щутгарт“ Диема спорт 3
21.45 „Лече“ – „Салернитана“ МАХ Спорт 3
22.00 „Алмерия“ – „Еспаньол“ МАХ Спорт 4
22.00 „Лориен“ – „Рен“ Диема спорт
22.00 Мач от Купата на Англия Диема спорт 2
22.00 Голф: PGA тур, "Фармърс иншурънс оупън", трети ден Евроспорт 2
27 Януари, 2023 06:40 145 0
Спортът по ТВ в петък (27 януари)
Ето какво можем да гледаме днес
05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, полуфинал Евроспорт 1
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