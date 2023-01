Ужас! Футболист си счупи крака на мач и чака линейка четвърт час (ВИДЕО)

На изключително неприятен инцидент станаха свидетели зрителите на двубоя от австралийската лига между отборите на Мелбърн Сити и Аделаида, завършил при зрелищното 3:3. През втората част звездата на гостите Хуанде получи зловеща контузия след единоборство с Флорин Ференгюер от състава на Сити.

Испанецът счупи десния си крак, а гледката накара част от футболистите на терена да избликнат в сълзи.

Наложи се част от лекарите на стадиона да прикрият с чаршаф футболиста, за да не бъде гледан от феновете и играчите на стадиона.

Кошмарната ситуация на стадион „ААМI Парк” продължи повече от четвърт част, като бяха нужни 13 минути, за да пристигне линейка, който да отведе контузения футболист до най-близката болница.

Както е известно, от 2018 година насам, клубовете от щата Виктория в австралийската А-Лига не са задължени да осигуряват линейка по време на домакинските си двубои. Вместо това на стадиона трябва да има само парамедици за спешна помощ.

.@AdelaideUnited has been rocked a horrific leg injury to Spanish midfielder Juande, in its 3-all draw with Melbourne City.

pic.twitter.com/qsoI9OWnVy