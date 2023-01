ПСЖ отправи финална оферта в размер на €15 млн. за Милан Шкриниар

Интер е изправен пред трудното решение да се раздели сега с Милан Шкриниар или през лятото, тъй като централният бранител изглежда е решил да подпише с ПСЖ.

Руди Галети съобщи днес, че „парижани“ са отправили финална оферта в размер на €15 млн. за словенеца, а „нерадзурите“ имат време до края на трансферния прозорец да решат дали е добра идея да приемат парите или да се разделят със звездата си безплатно след 5 месеца.

По всяка вероятност Симоне Индзаги и колегите му ще се опитат да договорят негов заместник и едва тогава ще дадат окончателен отговор на Сент Жермен.

🚨🔥 #PSG are ready to make an improved bid for Milan #Skriniar. 📈



💰 The 🇫🇷 club will increase the fixed part, exceeding €15m overall. Then, it will be up to #Inter. ⚫🔵



⏳ Decisive hours for this deal. 🐓⚽ #Transfers https://t.co/95fc6SuDX7