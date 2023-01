Шефът на Mercedes във Формула 1 продаде Ферари F40 от 1990 година

Шефът на Mercedes във Формула 1 Тото Волф успя да развълнува колекционерите на редки автомобили в началото на 2023 година, след като извади на пазара своето Ferrari F40 от 1990 година.

Колата е със скромен пробег, а дилърът, който по традиция продава колите на Волф – Том Хартли-джуниър, вчера потвърди, че това F40, доставено като ново в Испания преди повече от 30 години, вече има нов собственик.

