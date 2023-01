Разкриха колко ще получи Лудогорец от трансфера на Каули Оливейра

Бразилският журналист Вене Касагранде обяви преминаването на Каули Оливейра от Лудогорец в Баия за сигурно. Вчера полузащитникът напусна лагера на разградчани в Турция, за да финализира трансфера си.

Според Касагранде, Лудогорец ще получи близо 2,3 млн. евро за Каули.

„Отборът на Баия привлече полузащитника на Лудогорец Каули Оливейра за близо 2,3 млн. евро (около 12,6 млн. бразилски реала. Договорът на играча ще бъде за срок от четири години. Договорите между двете страни вече са разменени и се очаква финализиране на трансфера”, написа журналистът в Twitter.

O Bahia acertou a contratação do meia Cauly junto ao Ludogorets por cerca de € 2,3 milhões, em torno de R$ 12,6 milhões. O contrato do jogador com o Tricolor será de quatro anos. Contratos já foram trocados para que a operação seja finalizada e anunciada. pic.twitter.com/pG8vEUkRze