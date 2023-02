Рекордна сделка в историята на Висшата лига е вече факт!. Бенфика и Челси най-после се договориха за сумата по трансфера на Енцо Фернандес, а договорът бе подписан.

Сумата, която ще бъде платена за полузащитника е 121 милиона евро, а 25% от тях ще получи Ривър Плейт ( предишният клуб нна Енцо Фернандес). Парите бъдат изплатени на 6 части, като първата вноска ще е 40 милиона паунда. Проблем беше малкото оставащо време за подписването на документите, но все пак двете страни успяха да се вмъкнат в него. Това е трансферен рекорд за отбор от Острова, който досега се държеше от Джак Грийлиш, който премина в Манчестър Сити от Астън Вила за 117 милиона евро.

Това бяха трудни преговори, които продължиха около месец, а последните 24 часа бяха изключително тежки и за двете страни. Договорът ще е валиден до лятото на 2031-а година. Собственикът Тод Бьоли и неговият екип са с основен принос за сделката.

Енцо Фернандес е само на 22 години, но впечатли с играта си на Световното първенство в Катар с екипа на Аржентина. Той има 17 мача в португалското първенство с екипа на Бенфика, като е вкарал едно попадение и е записал 5 асистенции.

OFFICIAL: Enzo Fernández to Chelsea, signed and completed. 🔵🇦🇷 #CFC



Club statement confirm €121m deal plus extra costs — also, River Plate will receive 25% of it.



Enzo has signed contract valid until June 2031. pic.twitter.com/nbnkdNAPrt