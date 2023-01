Арсенал плати €11 млн. за плеймейкъра на Челси

Арсенал официално се похвали с трансфера на Жоржиньо от Челси срещу €11 млн. и договор за година и половина.

Бразилецът с италиански паспорт отдавна бе част от плановете на „артилеристите“, но прекрасната му форма на „Стамфорд Бридж“ го задържа в другия край на Лондон по-дълго от очакваното.

Контрактът на плеймейкъра изтичаше през идното лято и това е причината за сравнително ниската трансферна сума, която бе платена за него.

Welcome to The Arsenal, Jorginho 👊 pic.twitter.com/jHXqAUBKKQ