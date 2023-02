Нотингам Форест с троен удар със затварянето на трансферния прозорец

Нотингам Форест беше клубът, който привлече най-много футболисти преди началото на сезона в Премиър лийг, но не спря да се подсилва и през януари. В последния ден от трансферния прозорец на “Сити Граунд” акостираха три нови попълнения.

Новакът в Премиър лийг успя да привлече под наем от Пари Сен Жермен Кейлор Навас. Костариканският страж не беше доволен от статута си на резерва на Джанлуиджи Донарума. Той нямаше официален мач през сезона до 6 януари.

От Нюкасъл в Нотингам премина халфът Джонджо Шелви. Той парафира за 2,5 години с новия си тим. Шелви имаше договор до лятото със “свраките”, но не попадаше в сметките на мениджъра Еди Хау и логично се стигна до решението за продажбата му.

Защитникът Фелипе също подсили състава на Стив Купър. Опитният бразилец идва от Атлетико Мадрид и сложи подписа си под договор до 2024 година.

