Бесни фенове обсадиха базата на Евертън, след като клубът не привлече нито един нов играч

Динамичният последен ден на трансферния пазара остави с празни ръце отбора на Евертън. Тимът се бори за оцеляването си във Висшата лига, но не успя да привлече нито един нов играч. Това вбеси фенове на клуба, които веднага организираха протест. Група запалянковци се събра през нощта пред клубната база “Финч Фарм” и издигна плакати.

На тях имаше снимки и надписи “Лъжци” срещу собственика Фарад Мошири, президента Бил Кенрайт и изпълнителния директор Денайс Барет-Баксендейл.

Everton fans have gone to Finch Farm to protest #EFC pic.twitter.com/ov9Bc8bHXC