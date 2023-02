На 80 години почина пилотът, донесъл първата победа на Renault във Формула 1 – Жан-Пиер Жабуи. Парижанинът има 2 победи във Формула 1 и 49 старта в световния шампионат между 1975 и 1981, като дебютира в Гран При на Франция през 1975.



Жабуи носи първата победа на Renault във Формула 1 в Гран При на Франция през 1979 на пистата „Дижон-ПRenaultа” и тогава се ражда митът за изцяло френския тим във Формула 1: френски автомобил, френски двигател, френски пилот и френски гуми. Този успех на Жабуи е и първата победа на автомобил с турбо двигател в историята на Формула 1, като успехът идва с RS10 – наследникът на проблематичния автомобил RS01, станал известен като „Жълтия чайник”.

In memoriam of the one and only Turbo Pioneer Jean-Pierre Jabouille. Onboard with Jabouille in his Renault RS01 during the Argentinian Grand Prix of 1978. #F1 #RetroF1 #Jabouille pic.twitter.com/5xjulltzB5

Жабуи печели втората си победа година по-късно в Австрия, а освен това е записал и три първи места в квалификациите.

Французинът се отказва от Формула 1 през 1981 година, когато чупи крак при катастрофа в Канада, а в Испания, където се състезава с Талбо, отпада от състезанието и това окончателно го убеждава, че трябва да си тръгне от спорта.

Stefano Domenicali:



I am saddened by the news that Jean-Pierre Jabouille has passed away. He gave so much to motorsport and F1 and we cherish his memory and achievements. Our thoughts are with his family and friends at this sad time pic.twitter.com/hHuDwdDV0u