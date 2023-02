Два уникални пропуска на Роналдо при равенството на Ал Насър (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо отбеляза първия си гол с екипа на Ал Насър. Той се оказа много ценен за отбора, тъй като го спаси от загуба в шампионатното гостуване на Ал Фатех, завършило 2:2.

Португалецът беше точен от дузпа в добавеното време на двубоя, с което оформи крайния резултат.

По-рано в срещата обаче Роналдо попадна под светлините на прожекторите с два ужасяващи пропуска. Нападателят изпусна две чисти положения за тима си в рамките на няколко минути при резултат 1:0 за Ал Фатех.

Първият пропуск е в 35-ата минута като Роналдо прати топката от бялата точка за изпълнение на дузпи право в напречната греда. Вторият пропуск е още по-шокиращ, тъй като португалецът не успя да уцели опразнената врата, след като топката срещна гредата при удар на негов съотборник.

Cristiano Ronaldo misses two sitters in a matter of minutes for Al Nassr, his teammates were stunned. pic.twitter.com/6h00bIbrlq