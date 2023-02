20-годшен изпревари Тайсън Фюри в купуването на футболен клуб в Англия

20-годшният бизнесмен Сарбьот Йохал е съвсем близо до завършване на сделката по придобиването на английския Моркамб, съобщава изненадващо вестник “Дейли Мейл”.

Клубът ще премине официално в ръцете на новите си собственици, след като бъдат преминати всички проверки от страна на Лигата, което е последната стъпка преди официализиране на покупката.

Интерено е, че Йохал изпревари за придобиването на “скаридите” боксьора в тежка категория Тайсън Фюри, който също бе обявил официално, че опитва да купи този тим в края на миналата година. Шампионът в тежка категория вече инвестира в клуба и неговото лого стои на екипите на отбора.

Morecambe confirm 20-year-old Sarbjot Johal will take over the club, subject to EFL approval | @SamiMokbel81_DM https://t.co/aw62LVgOnA