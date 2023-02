Радост в ПСЖ: Меси и Мбапе се готвят на 100% за Байерн Мюнхен

Голмайсторът на Пари Сен Жермен - Килиан Мбапе, се завърна към пълноценни тренировки наравно със своите съотборници в понеделник. Очакваше се нападателят да пропусне първия сблъсък от 1/8-финалите в Шампионската лига срещу Байерн Мюнхен, но френският национал беше видян да тренира с останалата част от отбора тази сутрин, което показва, че той може да изиграе известна роля в двубоя, който е във вторник.

Мбапе получи разтежение на подколянното сухожилие миналата седмица и не взе участие при загубата на парижани от Монако през уикенда.

Kylian Mbappé and Leo Messi both train with PSG the day before their Champions League game vs. Bayern



Both forwards were doubts for the last-16 first leg pic.twitter.com/QeDt7RftFN