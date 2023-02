Нова грозна проява на расизъм на мач от Висшата лига

Нападателят на английския футболен клуб Брентфорд - Айвън Тони, е обиждан на расистка основа в социалните мрежи, след като се разписа за крайното 1:1 при гостуването на лидера във Висшата лига Арсенал в събота.

Тони, който вкара с глава в 74-ата минута на "Емиратс", беше обект на подобни нападки и по-рано през сезона през октомври след успеха с 2:0 над Брайтън за първенство.

"Веднага след мача на Брентфорд срещу Арсенал Айвън Тони е получил множество обидни расистки съобщения в акаунта си в Инстаграм. Възмутени сме и сме тъжни, че Айвън ще трябва отново да се изправя срещу подобно нещо", коментираха от управата на Брентфорд.

Immediately after Brentford’s game against Arsenal, Ivan Toney received a barrage of abusive, racist direct messages via his Instagram account.



We are disgusted and saddened that Ivan has had to deal with this yet again