Шокиращи снимки показват останките от болида на звезда от Формула 1

Шокиращи снимки показват останките от болида на звездата от Формула 1 Ромен Грожан. Френският пилот на Хаас катастрофира тежко по време на състезанието за Гран при на Бахрейн през 2020 г. и оцеля по чудо. Овъглената кола е изложена на показ за първи път.

Грожан се разби с близо 200 км/ч. При зверския удар болидът се разцепи на две и се запали. Французинът някак се измъкна от огнения ад след кошмарни 28 секунди. Той се отърва единствено с изгаряния на ръцете и глезените.

The burnt-out car Romain Grosjean miraculously escaped from is going on display for the first time as part of a new F1 Exhibition that's opening in Madrid.



