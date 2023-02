Бивш ММА боец намушкал приятелката си над 17 пъти

Бившият боец на ММА Дуейн Херъл-младши е обвинен в убийство, след като се твърди, че е намушкал бившата си приятелка „над 17 пъти“. Друга информация за случая е, че 28-годишният боец е изхвърлил тялото на Ирен Торес в кош за боклук, който скрил в гардероба си.

Вестник New York Post и местната телевизионна станция WKRN съобщават, че Херъл е обвинен в убил 24-годишната Ирен, извън къщата, където е живяла с родителите си в Тенеси. Убийството е станало на 29 януари.

Съобщава се, че полицейските детективи разкрили, че предполагаемата атака е дошла след спор между двойката.

Според вестник „Дейли Мейл“, детективът на полицейското управление на Дери Балтимор е показал кадри за сигурност на предполагаемото нападение в съда. "Казаха ми, докато стоях там с лекаря, че тя е намушкана над 17 пъти“, твърди детективът.

I've got to hand it to the New York Post. They headline the victim and the killer rather than try and obscure ethnicities. https://t.co/Xp2tSfcNWi