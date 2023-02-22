Рожденик свири дербито между Левски и Лудогорец

Георги Кабаков, който днес навършва 37 години, ще ръководи дербито от 21-ия кръг на еfbet Лига между Левски и Лудогорец. Срещата е във вторник, 28 февруари, от 17:45 часа. Гостуването на ЦСКА на Септември София е поверено на Красен Иванов.

Ето всички наряди:

25 февруари 2023 г., събота, 12:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



25 февруари 2023 г., събота, 15:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК Ботев Враца

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Ахмед Яшар Ахмед



25 февруари 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Локомотив 1929

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Кольо Димитров Данев



26 февруари 2023 г., неделя, 12:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Хебър 1918

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Стефан Апостолов Апостолов



26 февруари 2023 г., неделя, 14:45 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Димитър Панайотов Костов



26 февруари 2023 г., неделя, 17:15 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Иван Захариев Вълчев



27 февруари 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Черно море

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Георги Владимиров Игнатов



28 февруари 2023 г., вторник, 17:45 ч.

ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Диян Христов Вълков

СН: Георги Василев Йорданов