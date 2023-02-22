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Рожденик свири дербито между Левски и Лудогорец

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Рожденик свири дербито между Левски и Лудогорец

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Гостуването на ЦСКА на Септември София е поверено на Красен Иванов

Рожденик свири дербито между Левски и Лудогорец - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Георги Кабаков, който днес навършва 37 години, ще ръководи дербито от 21-ия кръг на еfbet Лига между Левски и Лудогорец. Срещата е във вторник, 28 февруари, от 17:45 часа. Гостуването на ЦСКА на Септември София е поверено на Красен Иванов.

Ето всички наряди:

25 февруари 2023 г., събота, 12:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

25 февруари 2023 г., събота, 15:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Ботев Враца
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Ахмед Яшар Ахмед

25 февруари 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Локомотив 1929
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Кольо Димитров Данев

26 февруари 2023 г., неделя, 12:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Хебър 1918
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Стефан Апостолов Апостолов

26 февруари 2023 г., неделя, 14:45 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Димитър Панайотов Костов

26 февруари 2023 г., неделя, 17:15 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Иван Захариев Вълчев

27 февруари 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Черно море
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Георги Владимиров Игнатов

28 февруари 2023 г., вторник, 17:45 ч.
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Диян Христов Вълков
СН: Георги Василев Йорданов


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Шкембе Войвода

    2 2 Отговор
    Не знам какво дерби е Левски и Лудогорец. Първите ще отнесат поне 3 гола, ако не и повече...

    13:11 22.02.2023

  • 2 Хаха

    0 1 Отговор
    Втория срещу осмият в класирането. И това е дерби ?? Не разбирам ? А след няколко кръга първия срещу десетия пак ли ще е дерби ?

    13:28 22.02.2023

  • 3 Е хубаво,може

    1 1 Отговор
    да ми засвири на кросното,поне аз ще му се радвам

    13:43 22.02.2023

  • 4 Левски 1914

    2 0 Отговор
    Вальоо пиши цялото име на МЕНТЕТО , цска ФАЛИРА.

    13:53 22.02.2023

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