Рожденик свири дербито между Левски и Лудогорец

Георги Кабаков, който днес навършва 37 години, ще ръководи дербито от 21-ия кръг на еfbet Лига между Левски и Лудогорец. Срещата е във вторник, 28 февруари, от 17:45 часа. Гостуването на ЦСКА на Септември София е поверено на Красен Иванов.
Ето всички наряди:
25 февруари 2023 г., събота, 12:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
25 февруари 2023 г., събота, 15:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Ботев Враца
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
25 февруари 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Локомотив 1929
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Кольо Димитров Данев
26 февруари 2023 г., неделя, 12:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Хебър 1918
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
26 февруари 2023 г., неделя, 14:45 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Димитър Панайотов Костов
26 февруари 2023 г., неделя, 17:15 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Иван Захариев Вълчев
27 февруари 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Черно море
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Георги Владимиров Игнатов
28 февруари 2023 г., вторник, 17:45 ч.
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Диян Христов Вълков
СН: Георги Василев Йорданов
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шкембе Войвода
13:11 22.02.2023
2 Хаха
13:28 22.02.2023
3 Е хубаво,може
13:43 22.02.2023
4 Левски 1914
13:53 22.02.2023