ПСЖ иска Моуриньо!

Пари Сен Жермен обмислят да поканят Жозе Моуриньо за поста старши треньор следващото лято. Това съобщи в социалните си мрежи близкият журналист до Специалния - Педро Алмейда.

Португалецът е основна цел на ПСЖ за следващия сезон. Лично интерес към 60-годишния специалист има неговият сънародник Луис Кампос, който е стратегически съветник на парижани. Ръководството на парижани вярва, че Моуриньо е специалистът, който може да изведе клуба им до победа в главния европейски турнир - Шампионската лига.

Договорът на специалиста с Рома е до юни 2024-а година и е в италианския клуб от лятото на 2021-а година. Настоящият старши треньор на Пари Сен Жермен е французинът Кристоф Галтие, към когото обаче валят все повече критики заради слабите резултати на ПСЖ от началото на годината.

