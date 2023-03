"Новият Майк Тайсън" с бърз нокаут (ВИДЕО)

18-годишният Моузес Итаума е наричан с показателния прякор - "Новият Майк Тайсън".

Младокът има 2 мача и 2 бързи победи в професионалния бокс.

И двете срещи завършиха с бърз нокаут. Преди часове Итаума не остави шансове на Рамон Ибара. Мачът се проведе в Телфорд, Великобритания.

Младият боксьор в тежка категория сподели, че се надява в най-скоро време да се изправи срещу доста по-трудни за побеждаване съперници от Ибара. Великобританецът Итаума иска да стане най-младият световен шампион в "кралската" дивизия на бокса. Рекордът се държи от Майк Тайсън. Железния печели първата си световна титла в бокса на 20-годишна възраст.

Meanwhile in Telford…



The highly-rated heavyweight sensation Moses Itauma makes it back-to-back first round stoppages to start his professional career 👏🏼



