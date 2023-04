Димитър Бербатов ще е част от FIFA 23

Легендата на българския футбол Димитър Бербатов ще бъде част от режима Ultimate Team на новия симулатор на EA - EA Sports FC 24. Информацията се появи в днешния ден, а източниците са сред запознатите с изтичащите новини от разработчиците на FIFA 23. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед, Тотнъм и Фулъм ще попадне в списъка на герои от миналото, с които можем да играем в отбора си. Все още няма официални данни за показателите на топ реализатора за националния отбор на България.

🚨 Dimitar Berbatov 🇧🇬 is set to come as a EA Sports FC 24 Hero! 🦸‍♂️



