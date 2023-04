Спряха Гран При на Австралия след тежка катастрофа за Албон

Австралийската писта „Албърт парк“ приема третия старт за сезон 2023 във Формула 1, а в Гран При на Австралия от полпозишъна стартира действащият световен шампион Макс Верстапен. Нидерландецът все още не е печелил в Мелбърн, но днес неговите шансове да донесе едва втория успех на Ред Бул в Австралия не са никак малки.

Старт на състезанието! Ръсел успя да поведе с по-агресивно спиране за първия завой, а в третата крива Хамилтън също изпревари Верстапен. По-назад миналогодишният победител Леклер се озова в зоната за сигурност на третия завой и отпадна от състезанието.

1/58 - Кола за сигурност! Заради спрелия болид на Леклер на пистата бе изкарана колата за сигурност още в първата обиколка. В челото Ръсел водеше пред Хамилтън, Верстапен, Сайнц и Алонсо.

При неутрализацията на състезанието Окон, Джоу, Сарджънт, Перес и Ботас влязоха в бокса за смяна на гуми. В същото време повторения показаха, че Леклер се озова в зоната за сигурност след контакт със Строл, който бе разгледан от комисарите и бе преценено, че става дума за състезателен инцидент.

3/58 - Рестарт! След кратък престой на пистата колата за сигурност се прибра в бокса, а Ръсел направи отличен рестарт и запази първото си място пред Хамилтън и Верстапен.

6/58 - Хамилтън направи атака срещу Ръсел в спирането за 11-я завой, след която младият британец се оплака, че тези действия на седемкратния световен шампион не са в интерес на отборната стратегия.

7/58 - Кола за сигурност! Албон напусна състезанието след удар в стената на шестия завой, след който рейс контролът нямаше друг избор, освен отново да изкара колата на сигурността. Лидерът Ръсел и Сайнц влязоха в бокса, за да сложат твърдите гуми, с които да се опитат да завършат състезанието.

Ръсел се върна на пистата на седмата позиция, докато Сайнц зае 11-то място след своя стоп. В челото Хамилтън излезе начело преди Верстапен, Алонсо, Строл, Гасли и Хюлкенберг, които бяха с медиум и все още не бяха спирали.

