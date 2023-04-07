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Спортът по ТВ в петък (7 април)

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Спортът по ТВ в петък (7 април)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (7 април) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

14.30 "Милуол" - "Лутън" Диема спорт 2
15.00 Тенис, турнир в Ещорил МАХ Спорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Баския, пети етап, мъже Евроспорт 1
17.00 "Дунав" - "Крумовград" Диема спорт
17.00 "Уотфорд" - "Хъдърсфийлд" Диема спорт 2
17.00 "Оксфорд" - "Шефийлд Уензди" Нова спорт
18.00 "Салернитана" - "Лацио" МАХ Спорт 3
19.30 "Локомотив" (Пд) - "Септември" Диема спорт
19.30 "Съндърланд" - "Хал" Диема спорт 2
20.00 "Лече" - "Наполи" МАХ Спорт 3
20.00 "Бенфика" - "Порто" Ринг
20.00 Тенис, турнир в Хюстън МАХ Спорт 1
21.00 Кърлинг: Световен шампионат в Отава, Република Корея - Италия, групова фаза, мъже Евроспорт 1
21.30 Баскетбол, "Олимпия Милано" - "Барселона" МАХ Спорт 2
22.00 "Севиля" - "Селта" МАХ Спорт 4
22.00 "Мидълзбро" - "Бърнли" Диема спорт 2
22.00 "Ланс" - "Страсбург" Диема спорт 3
22.00 Голф, Ю Ес Мастърс Нова спорт
22.10 Баскетбол, "Монако" - "Партизан" МАХ Спорт 3
22.30 "Боавища" - "Витория" (Гимараеш) Ринг


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  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    Благодаря за Спорт Тв Инфо господин Борисов

    07:10 07.04.2023

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