Челси обмисля изненадващ ход: Връща Конте?

Челси обмисля изненадващ ход по завръщането на Антонио Конте в тима. Ръководството на тима от „Стамфорд Бридж“ назначи по-рано в четвъртък Франк Лампард като временен мениджър до края на сезона, докато „сините“ продължат с търсенето си на нов постоянен наставник за дългосрочния проект.

„Сините“ настояват, че това ще бъде „тежък процес“ и това се илюстрира от факта, че собствениците Тод Боули и Бехдад Егали най-малкото са любопитни да видят какво може да донесе Конте, който беше последният треньор, спечелил титлата във Висшата лига с Челси. Шефовете на клуба виждат в негово лице на победител, който потенциално може да донесе правилните решения в отбора.

The Independent твърди, че е имало първоначален контакт чрез посредници между Конте и Челси и, ако всичко върви добре, то може дори да има директна среща следващата седмица. 53-годишният италианец беше освободен от Тотнъм в края на миналия месец след колебливия му престой в клуба. Чашата преля, когато мениджърът нападна остро управата на клуба и играчите на тима на своя пресконференция.

Въпреки че престоят на Конте в Челси завърши по подобен начин – с видимо недоволство от страна на италианеца, както и със съдебна битка, след която трибунал реши, че „сините“ трябва да изплатят 9 милиона паунда на Конте като компенсация, това няма да се окаже пречка, тъй като това се случи по времето на предишния собственик Роман Абрамович.

53-годишният беше начело на лондончани в периода юли 2016-а – юли 2018-а година, като записа 70 победи, 15 равенства и 21 загуби в общо 106 мача.

Други основни кандидати за нов мениджър на „сините“ се смятат Юлиан Нагелсман и Луис Енрике, с които вече бяха проведени конкретни разговори.

Челси се изправя срещу Уулвърхемптън през уикенда във Висшата лига, преди първия четвъртфинален мач от Шампионската лига срещу Реал Мадрид следващата сряда.

Chelsea consider shock approach to Antonio Conte over vacant manager role@MiguelDelaneyhttps://t.co/fUqFwW6IF4