12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3
14.50 Колоездене: Обиколка на Сицилия, трети етап, мъже Евроспорт 1
15.00 "Крумовград" - "Марица" Диема спорт
16.00 Спортна гимнастика, европейско първенство БНТ 3
17.30 "Ботев" (Вр) - "Хебър" Диема спорт
19.00 Волейбол, "Фенербахче" -"Вакъфбанк" МАХ Спорт 4
19.45 "Фейенорд" - "Рома" МАХ Спорт 3
19.45 "Гент" - "Уест Хем" Би Ти Ви Екшън
21.00 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Баскония" МАХ Спорт 2
21.00 Голф: PGA тур, "РВС херитидж”, първи ден Евроспорт 2
21.05 Баскетбол, "Макаби" (ТА) - "Реал" МАХ Спорт 1
22.00 "Лех" - "Фиорентина" МАХ Спорт 4
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Севиля" МАХ Спорт 3
22.00 "Ювентус" - "Спортинг" Би Ти Ви Екшън"
22.00 "Байер" - "Юнион" Ринг
13 Април, 2023 07:15 664 0
Спортът по ТВ в четвъртък (13 април)
Ето какво може да гледаме днес
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
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