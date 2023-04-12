Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в четвъртък (13 април)

664 0

Спортът по ТВ в четвъртък (13 април)

  • спорт тв-
  • тв спорт-
  • спорт-
  • футбол

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (13 април) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3
14.50 Колоездене: Обиколка на Сицилия, трети етап, мъже Евроспорт 1
15.00 "Крумовград" - "Марица" Диема спорт
16.00 Спортна гимнастика, европейско първенство БНТ 3
17.30 "Ботев" (Вр) - "Хебър" Диема спорт
19.00 Волейбол, "Фенербахче" -"Вакъфбанк" МАХ Спорт 4
19.45 "Фейенорд" - "Рома" МАХ Спорт 3
19.45 "Гент" - "Уест Хем" Би Ти Ви Екшън
21.00 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Баскония" МАХ Спорт 2
21.00 Голф: PGA тур, "РВС херитидж”, първи ден Евроспорт 2
21.05 Баскетбол, "Макаби" (ТА) - "Реал" МАХ Спорт 1
22.00 "Лех" - "Фиорентина" МАХ Спорт 4
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Севиля" МАХ Спорт 3
22.00 "Ювентус" - "Спортинг" Би Ти Ви Екшън"
22.00 "Байер" - "Юнион" Ринг


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове