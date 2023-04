Барса работи усилено зад кулисите за Меси: Договор за две години и сериозни приходи от завръщането му

Барселона работи усилено зад кулисите, за да сбъдне голямото желание на милиони фенове да видят Лионел Меси обратно на „Камп Ноу“. 35-годишният аржентинец трябваше да напусне клуба на сърцето си през 2021-а година, когато каталунците не успяха да подновят договора му поради финансови проблеми. След като прекара два сезона в ПСЖ, Меси се очаква да стане свободен агент през лятото и завръщането Барса е отново на картата.

Журналистът Фернандо Поло от Mundo Deportivo сега твърди, че Барселона планира да предложи на Меси договор за 1 или 2 години. Ако световният шампион се съгласи на втория вариант, той ще бъде в основата на планираните чествания, посветени на 125-годишнината на клуба.

Изданието допълва, че желанието на президента Жоан Лапорта да върне аржентинеца на „Камп Ноу“ е мотивирано не само по спортни и сантиментални причини. Каталунците се надяват евентуалното завръщане на седемкратния носител на „Златната топка“ да има положително въздействие върху финансите на клуба.

❗️Bartomeu's board sources claim that before the pandemic, Leo Messi generated €250m-€300m a year in revenue for Barcelona. His return would again benefit Barça financially.



