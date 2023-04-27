Спортът по ТВ в четвъртък (27 април)

Шок в Мадрид! Райо Валекано препъна Барселона!

Oтборът на Райо Валекано победи с 2:1 Барселона у дома в мач от 31-ия кръг на Ла Лига. Райо стигна до деветата позиция в испанския шампионат с 43 точк ...