07.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
15.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, полуфинал Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Романдия, втори етап, мъже Евроспорт 2
20.30 "Валенсия" - "Валядолид" МАХ Спорт 4
21.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, полуфинал Евроспорт 1
21.45 "Саутхемптън" - "Борнемут" Диема спорт 3
21.45 "Евертън" - "Нюкасъл" Диема спорт
21.45 Баскетбол, "Реал" - "Партизан" МАХ Спорт 2
22.15 "Тотнъм" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2
22.00 "Фиорентина" - "Кремонезе" МАХ Спорт 3
22.00 "Родъръм" - "Кардиф" Нова спорт
22.30 Голф: PGA тур, Шампионат на Мексико, първи ден Евроспорт 2
23.00 "Атлетик" - "Севиля" МАХ Спорт 4
02.30 НБА, мач от плейофите Диема спорт 3
03.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
27 Април, 2023 06:40 154 0
Спортът по ТВ в четвъртък (27 април)
Ето какво може да гледаме днес
07.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
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