Интер създаде прецедент в съперничеството с Ювентус

Настоящият носител на Купата на Италия Интер се класира за 15-ия си финал в турнира, след като спечели с 1:0 срещу Ювентус в реванша помежду им от полуфиналите на турнира. Победата е още по-сладка за “нерадзурите”, тъй като за първи път в историята те успяха да отстранят големия си съперник в тази фаза на надпреварата.

В предишните пет случая Ювентус винаги се класираше за финала за Купата за сметка на Интер. Този път обаче “Змията” излезе като краен победител в сблъсъка след равенството 1:1 в Торино и снощния успех с 1:0 в Милано. Така тимът ще има възможността да триумфира с трофея за девети път в неговата история, с което би се изравнил с Рома в това отношение. Интер и Юве са се срещали цели 17 пъти в елиминации за Купата на Италия, като в 11 от тях “Старата госпожа” продължава напред или печели трофея, а в останали 6 - миланският гранд, който обаче е възтържествувал в 6 от последните им 8 сблъсъка в надпреварата.

Всички полуфинали между Интер и Ювентус за Купата на Италия

1938 г.: Ювентус продължава след 2:0 в един мач

1983 г.: Ювентус продължава след 2:1 (2:1, 0:0)

2004 г.: Ювентус продължава след 4:4 (2:2, 2:2) и изпълнение на дузпи

2016 г.: Ювентус продължава след 6:6 (3:0, 0:3) и изпълнение на дузпи

2021 г.: Ювентус продължава след 2:1 (2:1, 0:0)

2023 г.: Интер продължава след 2:1 (1:1, 1:0)

