Трагедия! Футболист колабира по време на мач, почина на път към болницата

Нова голяма трагедия се случи в света на футбола, след като Амирхосейн Ширчи, играч на иранския втородивизионен Баболсар, почина на път за болницата, след като колабира по време на мач на отбора си, предава topsport.bg.

Срещата започна нормално, но само след седем минути игра иранецът просто рухна на терена. Съотборници и противници веднага алармираха за идването на линейка, която първо веднага му помогна, а след това се опита да го транспортира до най-близката болница. Но по пътя към нея сърцето му спирa да работи.

Ширчи е имал определено сърдечно заболяване, което беше потвърдено от първия човек на Баболсар Маджид Пашна, така че въпросът е как изобщо е получил право да играе футбол.



🖤 Rest in Peace Amirhossein Shirchi



Amirhossein Shirchi who played for Shohadaye Babolsar in the “Iranian League Two” passed away on the way to the hospital after having a heart failure in the match today against Naft Gachsaran.



Shirchi, who was just 23, had previously played… pic.twitter.com/h7V21Cvdn4