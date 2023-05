След 33 години: Наполи отново е шампион на Италия!

Наполи е новият шампион на Италия! Това стана факт, след като измъкнаха точка в гостуването си на Удинезе в среща от 33-ия кръг на италианската Серия А. Санди Ловрич даде аванс на домакините в 13-ата, но Виктор Осимен донесе равенството в 52-ата минута, което се оказа напълно достатъчно за това неаполитанци да триумфират в Калчото за първи път от 33 години насам, когато отборът беше воден от легендата Диего Армандо Марадона.

По този начин Наполи събра 80 точки, а вторият в класирането Лацио е с 64 при пет оставащи мача до края на сезона.

12,058 days later, Napoli are champions of Italy again 😍 pic.twitter.com/ctAzKzA8I1 — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 4, 2023

The Maradona went absolutely ballistic as Napoli's Scudetto was confirmedpic.twitter.com/xLmpcNGzSM — Get Italian Football News (@_GIFN) May 4, 2023

Napoli after winning the title 🎇🔵🇮🇹 pic.twitter.com/vDItiDXpQV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2023

Снимка: БГНЕС

Още пред изминалия уикенд отборът на Лучано Спалети можеше да триумфира на собствен терен, но стигна само до 1:1 със Салернитана. В сряда пък Лацио победи Сасуоло с 2:0 и отново отложи празника в Неапол поне с 24 часа, но тази вечер вече нищо не можеше да застане на пътя на Наполи.

Над 10 000 фенове на отбора подкрепиха любимците си в Удине, а поне 50 000 бяха изпълнили трибуните на „Диего Армандо Марадона“ в Неапол, за да проследят мача на огромни екрани.

Снимка: БГНЕС

Той обаче стартира лошо за гостите, след като в 13-ата минута Удинезе поведе след продължителна атака. Дестини Удоджи комбинира със Санди Ловрич в наказателното поле, а словенецът нанесе много премерен удар, с който заби топката точно под гредата за 1:0.

Наполи обаче успя да изравни в 52-ата минута, когато корнер пред вратата на домакините предизвика хаос в наказателното поле, след което Марко Силвестри отрази силен удар на Хвича Кварацхелия, но топката попадна на крака на Виктор Осимен и той не сгреши за 1:1. Това беше общо 46-и гол за нигериеца в Серия А и той изравни постижението на Джорж Уеа за африканец с най-много попадения в италианския елит.

Снимка: БГНЕС

До края на срещата партенопеите държаха контрола върху двубоя и не допуснаха второ попадение, с което официализираха своята трета титла от Калчото и първа от сезон 1989/1990.

Снимка: БГНЕС

Веднага с последния съдийски сигнал феновете на Наполи нахлуха на терена, за да се радват заедно с футболистите. Отборът ще се прибере в Неапол утре, а в следващите дни в града се очакват масивни и напълно заслужени празненства.

𝗡𝗢𝗪 𝗜𝗧’𝗦 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟! 🇮🇹🏆💙



For the first time in 33 years, Napoli are 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 of Italy once again!



𝘍𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘸𝘩𝘰 𝘸𝘦𝘳𝘦.

𝘛𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘸𝘩𝘰 𝘢𝘳𝘦.

𝘛𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘸𝘩𝘰 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦.



Congratulations @sscnapoli, 2022/23… pic.twitter.com/bna3bFgxjQ — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 4, 2023