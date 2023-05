ПСЖ иска да се отърве от Неймар, бразилецът няма нищо против

Сапуненият сериал с Неймар в Пари Сен Жермен може скоро да приключи. FootMercato твърди, че френският шампион е готов да продаде бразилеца, като от „Парк де Пренс“ са готови на големи отстъпки, за да намерят нов клуб на нападателя.

FootMercato добавя, че Неймар също би искал скоро да напусне ПСЖ, тъй като знае, че клубът се опитва да го освободи от повече от година. Всичко това идва на фона на информациите, че бил „засегнат“ от протестите, проведени от група ултраси на ПСЖ пред дома му миналата сряда, в които те го призоваха да напусне клуба.

Неймар има още четири години от договора си с ПСЖ и според информациите той печели по 56,36 милиона евро (бруто) на сезон. Точно по тази причина клубът иска да се раздели с футболиста.

Кариерата на бразилеца на „Парк де Пренс“ беше помрачена от множество контузии. Той не е имал нито един сезон в ПСЖ, в който да е успял да участва в поне 40 мача във всички турнири. В момента той също е извън терените до края на сезона, след като получи травма при драматичната победа с 4:3 над Лил на 19 февруари.

Манчестър Юнайтед, Нюкасъл и Челси са свързвани с евентуален трансфер на бразилския национал.

