Изравнителният гол на Ман Сити е бил нередовен?

Изравнителният гол на Манчестър Сити в първия полуфинал от Шампионската лига срещу Реал Мадрид не е трябвало да бъде зачетен. Това твърди телевизия beIN Sports, където беше показана 3D визуализация, според която топката е напуснала очертанията на терена преди Кевин де Бройне да се разпише за крайното 1:1.

В 67-ата минута на мача реферите прецениха, че Бернардо Силва е успял да отиграе топката, преди тя да излезе в тъч. В помощта на графика обаче от beIN Sports установиха, че топката е извън игралното поле и съдията е трябвало да отсъди тъч, което обаче не се случи.

В крайна сметка срещата завърши 1:1, а реваншът е на 17 май в Англия.

