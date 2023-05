Спортният директор на Барселона размисли, остава в клуба

Спортният директор на Барселона - Матеу Алемани, ще остане на работа в клуба, пише Фабрицио Романо. Очакваше се той да напусне клуба след края на сезона и да започне работа в Астън Вила, но е размислил.

Самият Алемани обяви, че ще си тръгне от "Камп Ноу", но в последните часове е променил решението си.

Директорът беше постигнал договорка с бирмингамския клуб, но не е подписвал договор. Сега той ще остане на работа в Барселона.

Каталунците преговарят с бившия си футболист Деко, след като стана ясно, че освен Алемани си тръгва и Жорди Кройф. След обрата в ситуацията с първия не е ясно дали Деко ще започне работа на "Камп Ноу".

