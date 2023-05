Кристиано Роналдо отново в националния отбор на Португалия

Кристиано Роналдо отново бе повикан от селекционера на Португалия Роберто Мартинес за предстоящите квалификации за Евро 2024 срещу Босна и Исландия.

Звездата на Ал-Насър стартира ударно квалификациoнните мачове, като вкара общо 4 гола при победите срещу Лихтенщайн (4:0) и Люксембург (6:0).

🚨 Official: Cristiano Ronaldo has been included in the Portugal Squad for upcoming games. pic.twitter.com/UV6d7pfqxM