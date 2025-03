Защо Скарлет Йохансон не се снима с фенове?

Скарлет Йохансон разкри, че е поставила ясни граници по отношение на страстните фенове, когато не е на снимачната площадка или не присъства на официално събитие. Актрисата от „Черната вдовица“ иска да запази лично пространство, особено ако „просто пазарувам“.

„Това обижда много хора“, споделя Йохансон пред списание InStyle. „Не означава, че не оценявам феновете си или факта, че се радват да ме видят. Но винаги казвам: ‘В момента не работя. Имам си свои неща, които върша.“

Двукратно номинираната за „Оскар“ добавя, че не иска да се чувства „неловко“ на обществено място, докато е погълната от своите мисли, „които нямат нищо общо с това, какво другите си мислят за мен“.

Въпреки това Нюйоркчанката подчертава, че животът ѝ не е „напълно затворена книга“. Съпругът ѝ, Колин Джост от „Saturday Night Live“, често се шегува с брака им в рубриката „Weekend Update“ на популярното шоу.

„Аз съм личност, която цени дискретността и личното си пространство“, казва Йохансон. „Семейството ми е много ценно за мен, както и тяхната поверителност. Същото важи и за анонимността на децата ми, която ревниво пазя.“

Why Scarlett Johansson doesn’t take photos with fans https://t.co/NOeH9s8OoZ pic.twitter.com/rVp40HRfgy