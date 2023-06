Хари Кейн отказал на Байерн Мюнхен, иска само в Ман Юнайтед

Голмайсторът на Тотнъм - Хари Кейн, е решил да откаже предложението да се присъедини към германския шампион Байерн Мюнхен, твърди Bild.

29-годишният английски национал е избрал да продължи кариерата си в Манчестър Юнайтед и е готов да напусне „шпорите“ още това лято, въпреки че те не искат да подсилват конкурент във Висшата лига, а да продадат нападателя в чужбина.

Пред нападателя има и вариант да изчака още година, след което да се присъедини към „червените дяволи“ като свободен агент. Причина за решението му да остане на Острова е, че той е само на 48 гола от това да счупи рекорда на Алън Шиърър за най-много голове във Висшата лига - 260.

През този сезон Кейн има 48 мача във всички турнири за Тотнъм, като е вкарал 30 гола и е направил пет асистенции. Той има договор с лондончани до 30 юни 2024-а година.

Harry Kane has turned down Bayern and will not be moving to Munich [@BILD] pic.twitter.com/02K0mzsy7u