Бесни фенове опитаха да линчуват английски съдия (ВИДЕО)

Английският съдия Антъни Тейлър, който ръководи финала на Лига Европа в сряда между Севиля и Рома, беше атакуван от бесни фенове на италианския клуб, които го разпознаха на летището в Будапеща.

Както е известно, испанците спечелиха за седми път в историята си трофея от турнира, след като стигнаха до триумфа след дузпи. След мача на „Пушкаш Арена“ в унгарската столица треньорът на Рома Жозе Моуриньо нападна вербално Антъни Тейлър на служебния паркинг на съоръжението. В течение на големия финал играчите на „вълците“ също имаха редица изблици на недоволство срещу съдията.

Цялостното поведение на Специалния и неговите играчи срещу съдията явно допълнително е настроило феновете на тима срещу британския рефер. Те опитаха саморазправа с 44-годишния съдия. Един от тях дори замери англичанина със стол, заради което е арестуван от полицията. Други пък опитаха да задигнат раницата, която Тейлър носеше на гърба си.

Свидетели на грозните сцени са били членовете от семейството на Антъни Тейлър, които са били с него в Будапеща.

Roma fans identified Anthony Taylor at the Budapest Airport and they were left seething.pic.twitter.com/yoCtodmRnO