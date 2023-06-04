Новини
Спорт »
Бг футбол »
Спортът по ТВ в неделя (4 юни)

4 Юни, 2023 07:00 454 1

Спортът по ТВ в неделя (4 юни)

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (4 юни) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.00 Рали, световен шампионат, Словения МАХ Спорт 2
09.40 Волейбол, България - Германия (жени) МАХ Спорт 1
10.50 Формула "Е": Световен шампионат, Джакарта Евроспорт 2
11.30 Тенис: Ролан Гарос, четвърти кръг Евроспорт 1
12.00 Тенис: Ролан Гарос, четвърти кръг Евроспорт 2
12.30 Модерен петобой, световна купа БНТ 3
13.00 Рали, световен шампионат, Словения МАХ Спорт 2
13.10 Волейбол, Япония - Китай (жени) МАХ Спорт 1
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
15.30 "Твенте" - "Хееренвеен" МАХ Спорт 2
16.00 Формула 1, Гран при на Испания Диема спорт 3
18.00 "Спартак" (Пл) - "Дунав" Диема спорт 2
18.00 "Спортист" - "Добруджа" Диема спорт
19.00 "Спарта" - "Утрехт" МАХ Спорт 2
19.30 "Наполи" - "Сампдория" МАХ Спорт 3
19.30 Примера дивисион, комбинирано предаване МАХ Спорт 4
20.00 Волейбол, САЩ - Турция (жени) МАХ Спорт 1
22.20 Световно първенство за младежи, четвъртфинал БНТ 3
21.00 Тенис: Ролан Гарос, четвърти кръг Евроспорт 1
22.00 "Милан" - "Верона" МАХ Спорт 3
22.00 "Удинезе" - "Ювентус" МАХ Спорт 2
22.00 "Рома" - "Специя" Ринг
22.00 Примера дивисион, комбинирано предаване МАХ Спорт 4
22.00 Баскетбол, "Барселона" - "Валенсия" Диема спорт 3
22.00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", четвърти ден Евроспорт 2
22.30 Наскар, състезание в Илинойс МАХ Спорт 1
03.00 НБА, "Денвър" - "Маями" Диема спорт 3


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не ги ли е срам пред Апостола ?

    1 0 Отговор
    Вчера ФК Левски клекнаха на ФК Делиормана, още в началните минути един африканец така скочи в наказателното с високо вдигната ръка, че дори и Майкъл Джордан би му завидял и хоп дузпичка.

    07:04 04.06.2023

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове