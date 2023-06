Обявиха новия треньор на Тотнъм

Анге Постекоглу официално е новият мениджър на Тотнъм, потвърди лондонският клуб на своя сайт. Договорът на австралиеца влиза в сила на 1 юли и ще бъде за четири години. Преговорите се развиха доста бързо, след като вчера Селтик позволи на Постекоглу да започне преговори с „шпорите“. Твърди се, че Тотнъм ще плати компенсация на „детелините“ в размер на пет милиона паунда.

Постекоглу бе начело на Селтик в продължение на две години, в които спечели две поредни шампионски титли, гарнирани с требъл през последната кампания. Той наследява на поста Антонио Конте, който напусна през март. След това отборът бе воден временно първо от Кристиан Стелини, а след това и от Райън Мейсън.

57-годишният Постекоглу става първият австралийски мениджър в Премиър лийг.

„Анге ще донесе на отбора позитивен манталитет и бърз, атакуващ стил на игра. Той има сериозен опит в развитието на млади играчи и разбира важността на връзката с академията - всичко, което е важно за нашия клуб. Вълнуваме се, че Анге се присъединява към нас, докато се подготвяме за предстоящия сезон“, коментира президентът на Тотнъм Даниел Леви.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍