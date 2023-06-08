Асът на ЦСКА 1948 Ивайло Чочев е голмайстор на Efbet Лига за сезон 2022/2023. 30-годишният халф става първият българин от три сезона насам, който е реализатор на шампионата, след като в предишните две издания с приза бяха наградени Клаудиу Кешерю (Лудогорец) и кипърецът Пиерос Сотириу (Лудогорец).

Дюкенс Назон (ЦСКА) с 18 попадения и Игор Тиаго (Лудогорец) с 15 оформиха топ 3 в завършилото първенство, в което "орлите" надвиха "армейците" с една точка и завоюваха дванадесета поредна титла.

Голмайсторите в Еfbet Лига за сезон 2022/23:

21 гола: Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)

18 гола: Дюкенс Назон (ЦСКА)

15 гола: Игор Тиаго (Лудогорец)

14 гола: Антоан Бароан (Ботев Пловдив), Кирил Десподов (Лудогорец)

12 гола: Матиас Тисера (Лудогорец)

10 гола: Абубакар Тунгара (1 за Арда, 9 за Берое), Маурисио Гарсес (ЦСКА)

9 гола: Браян Морено (ЦСКА), Браян Переа (Ботев Враца), Рикардиньо Фильо (Левски )

8 гола: Светослав Ковачев (Арда), Ласана Н'Диайе (Арда), Преслав Боруков (3 за Локомотив Пловдив, 5 за Арда) и др.

Всички голмайстори през годините

1949 г. Димитър Миланов (Септември при ЦДВ Сф) и Недко Недев (Ботев Вн) – по 11 гола

1950 г. Любомир Хранов (Динамо Сф) - 13

1951 г. Димитър Миланов (ЦДНВ) - 13

1952 г. Димитър Исаков (Ударник Сф) и Добромир Ташков (Спартак Сф) по 10

1953 г. Димитър Минчев (Спартак Пл и ВВС Сф) - 15

1954 г. Добромир Ташков (Ударник Сф) - 25

1955 г. Тодор Диев (Спартак Пд) - 13

1956 г. Павел Владимиров (Миньор Пк) - 16,

1957 г. Христо Илиев (Левски) - 14

1958 г. Добромир Ташков (Славия) и Георги Арнаудов (Спартак Вн) - по 9

1959 г. Александър Василев (Славия) - 13

1960 г. Димитър Йорданов (Левски) и Любен Костов (Спартак Вн) - по 12

1961 г. Иван Сотиров (Ботев Пд) - 20

1962 г. Никола Йорданов (Дунав Русе) - 23

1963 г. Тодор Диев (Спартак Пд) - 26

1964 г. Никола Цанев (ЦСКА Червено знаме) - 26

1965 г. Георги Аспарухов (Левски) - 27

1966 г. Трайчо Спасов (Марек) - 21

1967 г. Петър Жеков (Берое) - 21

1968 г. Петър Жеков (Берое) - 31

1969 г. Петър Жеков (ЦСКА Септ. знаме) - 36

1970 г. Петър Жеков (ЦСКА Септ. знаме) - 31

1971 г. Димитър Якимов (ЦСКА Септ. знаме Сф) - 26

1972 г. Петър Жеков (ЦСКА Септ. знаме Сф) - 27

1973 г. Петър Жеков (ЦСКА Септ. знаме Сф) - 29

1974 г. Петко Петков (Берое) - 20

1975 г. Иван Притъргов (Тракия Пд) - 20

1976 г. Петко Петков (Берое) - 19

1977 г. Павел Панов (Левски-Спартак) - 20

1978 г. Стойчо Младенов (Берое) - 21

1979 г. Руси Гочев (Черноморец Бс и Левски-Спартак) - 19

1980 г. Спас Джевизов (ЦСКА Септ. знаме) - 21

1981 г. Георги Славков (Тракия Пд) - 31

1982 г. Михаил Вълчев (Левски-Спартак) - 24

1983 г. Антим Пехливанов (Тракия Пд) - 20

1984 г. Едуард Ераносян (Локомотив Пд) - 19

1985 г. Пламен Гетов (Спартак Пл) - 26

1986 г. Атанас Пашев (Тракия Пд) - 30

1987 г. Наско Сираков (Витоша) - 36

1988 г. Наско Сираков (Витоша) - 28

1989 г. Христо Стоичков (ЦФКА Средец) - 23

1990 г. Христо Стоичков (ЦСКА) - 38

1991 г. Ивайло Йорданов (Локомотив ГО) - 21

1992 г. Наско Сираков (Левски) - 26

1993 г. Пламен Гетов (Левски) - 26

1994 г. Наско Сираков (Левски) - 30

1995 г. Петър Михтарски (ЦСКА) - 24

1996 г. Иво Георгиев (Спартак Вн) - 21

1997 г. Тодор Праматаров (Славия) - 26

1998 г. Бончо Генчев (ЦСКА) и Антон Спасов (Нефтохимик) - по 17

1999 г. Димчо Беляков (Литекс) - 21

2000 г. Михаил Михайлов (Велбъжд Кн) - 20

2001 г. Георги Иванов - Гонзо (Левски) - 22

2002 г.Владимир Манчев (ЦСКА) - 21

2003 г. Георги Чиликов (Левски) - 22

2004 г. Мартин Камбуров (Локомотив Пд) - 25

2005 г. Мартин Камбуров (Локомотив Пд) - 27

2006 г. Миливое Новакович (Литекс) и Жозе Фуртадо (Вихрен и ЦСКА) - по 16

2007 г. Цветан Генков (Локомотив Сф) – 27

2008 г. Георги Христов (Ботев Пд) - 19

2009 г. Мартин Камбуров (Локо Сф) - 16

2010 г. Уилфред Нифлор (Литекс) - 19

2011 г. Гара Дембеле ("Левски") - 26

2012 г. Иван Стоянов (Лудогорец) и Жуниор Мораес (ЦСКА) - по 16

2013 г. Базил Де Карвальо (Левски) - 19

2014 г. Уилмар Джордан (Литекс) и Мартин Камбуров (Локо Пд) - 20

2015 г. Антонио Аниете (Левски) - 14

2016 г. Мартин Камбуров (Локо Пд) - 18

2017 г. Клаудиу Кешерю (Лудогорец) - 22

2018 г. Клаудиу Кешерю (Лудогорец) - 26

2019 г. Станислав Костов (Левски) 23

2020 г. Мартин Камбуров (Берое) 18

2021 г. Клаудиу Кешерю (Лудогорец) 18

2022 г. Пиерос Сотириу (Лудогорец) 17

2023 г. Ивайло Чочев (ЦСКА 1948) 21