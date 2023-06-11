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Тодор Неделев с емоционален пост в социалните мрежи

11 Юни, 2023 16:57 623 2

Тодор Неделев с емоционален пост в социалните мрежи

  • тодор неделев-
  • футбол-
  • лудогорец

Днес съм благодарен на Господ, че съм жив и здрав и имам всичко, което съм искал!

Тодор Неделев с емоционален пост в социалните мрежи - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Лудогорец Тодор Неделев сподели емоционален пост в социалните мрежи. Халфът благодари на Господ, че е оцелял след всичко, което преживя.

Ето какво написа Неделев:

Преди 1 година на този ден лежах в една грузинска болница и се надявах да мога отново да живея нормално и да правя това, което най-много обичам-да играя футбол. Днес съм благодарен на Господ, че съм жив и здрав и имам всичко, което съм искал!


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    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Вие не сте ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ а Менте Вие сте от Копейкаджиите

    17:15 11.06.2023

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