Тодор Неделев с емоционален пост в социалните мрежи

Футболистът на Лудогорец Тодор Неделев сподели емоционален пост в социалните мрежи. Халфът благодари на Господ, че е оцелял след всичко, което преживя.

Ето какво написа Неделев:

Преди 1 година на този ден лежах в една грузинска болница и се надявах да мога отново да живея нормално и да правя това, което най-много обичам-да играя футбол. Днес съм благодарен на Господ, че съм жив и здрав и имам всичко, което съм искал!