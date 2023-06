Джон Готи към Флойд Мейуедър: Ти си моят враг за цял живот! Макгрегър, имам нужда от подкрепа!

Джон Готи Трети обяви, че Флойд Мейуедър вече е "враг за цял живот", след като демонстративният двубой на двамата потъна в хаос във Флорида снощи. Двамата се срещнаха в несанкционирана битка във FLA Live Arena в Маями. Готи беше обиден от шегата, направена от Мейуедър по време на претеглянето им и двамата не спираха да се заяждат по време на самия мач.

По средата на шестия рунд, ММА боецът, който идва от една от най-известните престъпни фамилии в Америка, беше дисквалифициран от рефера Кени Бейлис, след като продължаваше да говори по адрес на съперника. Това разгневи нюйоркчанина, който продължи да нанася удари, като в крайна сметка предизвика сбиване на и извън ринга.

И в поредица от редки публикации в социалните медии Готи каза на Мейуедър, че двамата са „врагове за цял живот“. „Пънк куч.а“, каза той, докато тагна Мейуедър в кадри от мелето. „Ти си моят враг за цял живот. Конър Макгрегър, имам нужда от подкрепа. Задника не ме свали на земята нито нокаутира. Мачът бе спрян без причина“

Бащата и дядото на Готи Трети, и двамата също на име Джон Готи, са били лидери на престъпното семейство Гамбино в Ню Йорк. Баща му присъстваше на седмицата на битката и беше забелязан зад кулисите след двубоя.

В мелето избухнаха редица сбивания в тълпата и зад кулисите, но засега степента на нараняванията не е известна. Мейуедър изглеждаше обезпокоен от касапницата, за разлика от Готи, чийто баща Джон Втори беше прибран зад кулисите малко след инцидента.

Хаосът беше пренесен от ринга в тълпата, където можеха да се видят удари между феновете и разпръснати зад кулисите, като редица бойци и известни личности (музиканти) бяха уловени сред действието. Арената беше разчистена от полицията, която заплаши с обвинения всеки, който не напусне веднага.

