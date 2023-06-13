Юсейн Болт впечатли българин в Манчестър

Легендарният английски треньор Хари Реднап обеща да направи опит да посети България. Той направи това в разговор с футболния общественик Кирил Евтимов. Двамата се срещнаха в Манчестър покрай проведен благотворителен мач на УНИЦЕФ.
Събитието се състоя на "Олд Трафорд".
По време на благотворителното събитие Кирил Евтимов проведе и разговори с други звезди на футбола Маурисио Почетино, Роберто Карлош и Луиш Нани. Събрана беше много голяма сума за благородни каузи.
Изключително любопитна се оказа срещата на сънародника ни със световния рекордьор в спринтовите дисциплини при мъжете Юсейн Болт, който изненада Кирил Евтимов с отвореното си и изключително земно отношение.
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1 честен ционист
17:06 13.06.2023