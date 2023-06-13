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Юсейн Болт впечатли българин в Манчестър

13 Юни, 2023 16:58 286 1

Юсейн Болт впечатли българин в Манчестър

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Болт и много футболни звезди подкрепиха благородна кауза

Юсейн Болт впечатли българин в Манчестър - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тервел Илиев Тервел Илиев

Легендарният английски треньор Хари Реднап обеща да направи опит да посети България. Той направи това в разговор с футболния общественик Кирил Евтимов. Двамата се срещнаха в Манчестър покрай проведен благотворителен мач на УНИЦЕФ.

Събитието се състоя на "Олд Трафорд".

По време на благотворителното събитие Кирил Евтимов проведе и разговори с други звезди на футбола Маурисио Почетино, Роберто Карлош и Луиш Нани. Събрана беше много голяма сума за благородни каузи.

Изключително любопитна се оказа срещата на сънародника ни със световния рекордьор в спринтовите дисциплини при мъжете Юсейн Болт, който изненада Кирил Евтимов с отвореното си и изключително земно отношение.


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  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Офф, пак този ловец на афтографи Кирил Евтимов.

    17:06 13.06.2023

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