Юсейн Болт впечатли българин в Манчестър

Легендарният английски треньор Хари Реднап обеща да направи опит да посети България. Той направи това в разговор с футболния общественик Кирил Евтимов. Двамата се срещнаха в Манчестър покрай проведен благотворителен мач на УНИЦЕФ.

Събитието се състоя на "Олд Трафорд".

По време на благотворителното събитие Кирил Евтимов проведе и разговори с други звезди на футбола Маурисио Почетино, Роберто Карлош и Луиш Нани. Събрана беше много голяма сума за благородни каузи.

Изключително любопитна се оказа срещата на сънародника ни със световния рекордьор в спринтовите дисциплини при мъжете Юсейн Болт, който изненада Кирил Евтимов с отвореното си и изключително земно отношение.