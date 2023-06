Тайсън Фюри обеща "голяма битка" скоро

Тайсън Фюри е във фитнеса, подготвяйки се за септемврийска защита на титлата си в тежка категория на WBC, потенциално първия си мач за годината.

Непобеденият боец от Моркамб за последно беше между въжетата срещу Дерек Чисора през декември миналата година, а оттогава настъпи разочароващ период. Разговорите с Олександър Усик за безспорна битка се провалиха и Фюри сега се оказва отчаян да се бие, но без съперник. Според него скоро това ще се промени. Той публикува видео от своята фитнес зала, за да загатне за голямата новина

„Току-що завърши брутална сесия с каменните ръце, Боби Хауърд и Айзък Лоу. Брутални десет рунда на бокс в една прекрасна сутрин. Надяваме се да обявим голяма битка много, много скоро. Останете на линия. Работя усилено във фитнеса, готов за лятото. Останете на линия. Предстоят големи новини.“

“BIG NEWS IMMINENT”



Tyson Fury on Instagram this morning teasing some big fight news 👀



Who do you think he will fight next?



🎥 @Tyson_Fury #TysonFury | #BoxingFans | #GypsyKing pic.twitter.com/KUK6qmQN4y