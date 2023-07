Решено: Александър Везенков няма да играе за Сакраменто

Най-добрият баскетболист в Европа Александър Везенков няма да играе за Сакраменто Кингс в лятната лига на НБА. Новината беше обявена от помощник треньора на „кралете“ Люк Лоукс.

Именно Лоукс води отбора по време на лятната лига. Тази нощ Сакраменто победи Маями Хийт с 95:83 в мач от традиционния турнир, който се ползва за подгряване преди новия сезон в НБА.

Александър Везенков беше сред зрителите на срещата. Той гледа в компанията на част от ръководството на клуба, а освен това се поздрави със собственика на Сакраменто Кингс Вивек Ранадиве.

Припомняме, че в събота беше обявена новината, че българският баскетболист е приел предложението на тима от НБА за тригодишен договор на стойност 20 милиона долара. Сделката беше потвърдена от агентите на Везенков, но още няма официално съобщение от Сакраменто Кингс.

Luke Loucks ruled out the possibility of Sasha Vezenkov from joining the Kings Vegas Summer League squad